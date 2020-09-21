В Шымкенте прошел масштабный субботник.

В нем приняли участие как минимум 30 тысяч человек — это специалисты районных акиматов, районные акимы, городской глава, молодежь, специалисты организаций по уборке мусора и обычные жители города.

Злата и Инесса Шомко живут в соседнем с Дворцом «Фосфорников» многоэтажном доме. Увидев, что в их дворе началась масштабная уборка, девочки приняли взрослое решение — тоже выйти на субботник и помочь с уборкой. Злата и Инесса призывают горожан не сорить, ведь чтобы очистить территорию от мусора им потребовалось немало времени.

«Мы пошли выгуливать собаку и увидели, что все убираются и тоже решили присоединиться и помочь с уборкой. Мусора очень много, хотелось бы попросить жителей не сорить», — говорят Злата и Инесса Шомко, жительницы г.Шымкента

Масштабный субботник провели и в дендропарке города. В нем принял участие и аким города. По словам Мурата Айтенова, субботники теперь будут проводить чаще.

«Такой субботник мы планировали провести весной, но из за пандемии не смогли провести. Летом тоже не получилось. Но сейчас появилась такая возможность. Это должно стать нормой для каждого гражданина нашего города», — уверен Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Этот субботник совпал со всемирным Днем чистоты. Масштабной уборкой его отметили не только в Шымкенте, но и в разных регионах страны. Порядок на своей территории решили навести и районные акимы города.

«Территория Дворца «Фосфорник» пока в частных руках, но скоро должна перейти на государственный баланс. Но мы все равно здесь наводим порядок. Из-за карантина с 16 марта мы не могли проводить субботники. Но так как эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, мы вышли на уборку», — говорит Галымжан Ильясов, аким Енбекшинского района.

В субботнике приняли участие больше 30 тысяч человек — специалисты районных акиматов, районные акимы, городской глава, работники организаций по уборке мусора и обычные жители города. А помогали людям более 50 единиц спецтехники — тракторы и грузовики. Только за один день из города было вывезено более 220 тонн мусора.

Анастасия Новикова