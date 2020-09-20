Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов разбирался в земельном споре, который возник между жителями мкр Пахтакор.

«18 сентября, в ходе онлайн-приема граждан акимом Шымкента Муратом Айтеновым, жители одной из улиц в мкр. Пахтакор пожаловались, что их улицу хотят сделать тупиковой. Якобы один из соседей хочет перегородить улицу, построив поперек нее дом.

Совместно с руководителями управления земельных отношений и архитектурно-строительного контроля выехал на место, чтобы разобраться в сути вопроса.

Выслушал все стороны конфликта. Как выяснилось, на руках у человека, на которого жаловались соседи, есть земельный акт. Теперь будем выяснять законность отчуждения земли общего пользования в частную собственность. После можно будет принимать решение», сообщил он в Инстаграм.

