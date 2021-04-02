Вопрос ценообразования жилищного строительства – проблема, которую озвучили предприниматели на заседании Комитета строительства и ЖКХ Палаты предпринимателей г. Шымкент.

Как известно, в 2017 году в рамках программы «Нұрлы жер», в целях стимулирования предложений со стороны частных застройщиков, внедрен инструмент субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым БВУ частным застройщикам. Одним из основных его требований является обязательство застройщика предложить не менее 50% жилья по фиксированной цене реализации за 1 квадратный метр – до 260 тыс. тенге.

«Динамика цен себестоимости строительства жилья за последние 10 лет показывает рост в среднем на 4% ежегодно, однако повышение фиксированной цены реализации не осуществлялось с момента утверждения программы «Нұрлы жер». Стоимость квадратного метра жилья для застройщиков обусловлена прежде всего стоимостью строительных материалов. В нашем случае до 40% используемых строительных материалов импортируется в РК и приобретается за валюту. Резкое падение курса казахстанской валюты в марте 2020 года привело к еще большему удорожанию себестоимости строительства жилья. При этом при строительстве жилья частные застройщики несут дополнительные расходы по приобретению земельного участка, разработке проектно-сметной документации, плата за авторский и технический надзор. А для объектов, возводимых государством, земля предоставляется от государства, сметная документация, авторский и технический надзор осуществляются за счет бюджета. Несмотря на это, государство продает жилье за 280 тыс.тенге, частные застройщики — за 260 тыс.тенге», — отметил Ойрат Мамиров, председатель Комитета строительства и ЖКХ.

Он подчеркнул, что сейчас наблюдается рост строительства жилья по фиксированным ценам за счет государственных инвестиций, в этом случае частные застройщики неконкурентоспособны, строительство является убыточным и неэффективным.

«В мае 2020 года на заседании Правительства РК МНЭ РК было инициировано предложение о внесении изменений в Государственную программу жилищного строительства «Нұрлы жер» в части установления предельной фиксированной цены реализации жилья с 260 тыс. тенге на 300 тыс. тенге в городах Нұр-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау. Однако вопрос не нашел своего решения по сей день», — пожаловался предприниматель.

На заседании, в котором участвовали заместитель акима г.Шымкент Маулен Айманбетов, руководители управлений строительства, архитектуры и земельных отношений, контроля качества городской среды, также была рассмотрена проблема отсутствия в открытом доступе информации о свободных земельных участках .

По инициативе Палаты предпринимателей в 2018 году была разработана Инвестиционная карта Генерального плана shymkent.genplan.kz, которая была размещена на сайте акимата и имела общий доступ. Для разработки карты из городского бюджета было выделено 28 млн.тг.

«Для бизнеса карта была удобна тем, что в ней содержались данные по функциональному зонированию, назначению земельных участков, расположение зданий, сооружений, «красные линии», санитарно-защитные зоны, планировочные ограничения, магистральные сети, т.е. предприниматель без участия посредников мог найти земельный участок для дальнейшего планирования или расширения своего бизнеса, а также определить по карте его целевое назначение. Однако карта с начала 2020 года не функционирует.

Таким образом, в Шымкенте отсутствует единая карта или геопортал, который содержит актуальную информацию по землям города, о свободных и перспективных земельных участках, предстоящих земельных торгах.

Другими словами, наглядная карта города, на которой видно каждый гектар земли, с указанием целевого назначения, категории и других параметров. Самое важное – геопортал должен быть доступным для каждого жителя города. Это существенно сократит коррупционные риски», — отметил директор ТОО «Зерде Керамика»Битемиров Канат.

В связи с этим, подчеркнул предприниматель, сегодня имеется потребность в разработке электронной информационной платформы, которая обеспечивала бы автоматизацию бизнес-процессов в сфере земельных, архитектурно-градостроительных отношений для населения и сферы бизнеса.

Тут же, на совещании, заместитель акима города Шымкент поручил управлению архитектуры обеспечить доступность и прозрачность информации по градостроительной документации и планов детальной планировки. Причем, при цифровизации услуг в сфере архитектуры и земельных отношений и разработке геопортала использовать услуги местных товаропроизводителей. Он также поручил направить письмо в акимат о внесении изменений в программу по пересмотру фиксированной цены реализации жилья, построенного в рамках государственной программы «Нұрлы жер».