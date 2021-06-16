В Шымкенте не работают большинство фонтанов. Призванные дарить прохладу в летний зной, они стоят сухими и без признаков жизни.

Сейчас в городе создана специальная рабочая группа, которой и предстоит разобраться в причинах этого непростого дела. Напомним, подрядчик, приступивший к обслуживанию фонтанов, заявил о краже едва ли не главной составляющей оборудования – насосов. Их предшественники заявили, что насосы, которые убирали на консервацию в зимний период, вернули на место. Сегодня замакима Шымкента Маулен Айманбетов лично проехал по так называемым болевым точкам. Какой итог объезда – в сюжете ТК Оtyrar.

Арбат. Фонтаны здесь всегда дарили прохладу всем отдыхающим. Но в этом году они еще не проработали ни одного дня. Причина – отсутствие насосов.

Чудесным образом исчезли и насосы с фонтана на аллее Мир Шамши. Правда, этот фонтан подрядчик планирует подключить, говорит, что украдено не все оборудование, кое-что можно восстановить. А с фонтанами на входе в воздушные ворота города, ситуация оказалась странной. В техспецификации указан один фонтан. На деле их два и один нуждается в капремонте.

А фонтан в мкр Асар не работал минимум лет пять, говорит подрядчик. И у него также нет никакого оборудования. По документам подрядчик обязан обеспечить обслуживание фонтана, но не его капитальный ремонт. Второй фонтан, что в сквере работает наполовину – проблемы с проводкой. Замакима Шымкента констатирует: фонтаны города пришли в такое состояние по ряду причин и одна из главных — отсутствие контроля.

— Отсутствовал контроль со стороны управления. Сейчас я беру этот вопрос под свой личный контроль. Уже дан ряд поручений. Например, по фонтанам, которые не вошли в смету, провести их полную дефектовку и осметчивание. Также хочу отметить, что в городе создана рабочая группа и она постоянно будет отчитываться о ходе работ по благоустройству городских территорий в том числе, — говорит заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

К слову, сегодня сообщили, что руководитель управления развития комфортной городской среды покинул свой пост. Причину пока никто не называет.