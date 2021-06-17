О необходимости привлечения к ответственности подрядчиков, которые не выполняют свои прямые обязанности по содержанию парков и скверов напомнил полиции заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

Санитарное состояние парков и скверов стало главной темой совещания с участием акимов районов, руководителей ответственных управлений и представителей ДВД в лице экологической полиции.

История борьбы и недовольства одних компаний результатами тендера, похоже, наконец услышана. Напомним, ранее подрядчики, которым доверили ухаживать за парками, скверами и фонтанами Шымкента жаловались – их предшественники не передали им насосы, а одна из компаний и вовсе вывезла из парка все контейнеры. В этом вопросе теперь поставлена точка.

Заместитель акима Шымкента напомнил, что за хищение государственного имущества предусмотрена ответственность.

Под занавес совещания замакима призвал полицейских работать и с жителями, объяснять им, что сорить в общественных местах категорически нельзя. И еще раз напомнил прописную истину – чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.