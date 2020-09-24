Полицейские Арысского района задержали аферистку, обманувшую сельчан с приобретением жилья.

В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратилась жительница Казыгуртского района о том, что стала жертвой мошенницы, которая обманным путем выманила у нее 250 тысяч тенге. Со слов потерпевшей, на одном из рынков города Арыси она познакомилась с некой женщиной, которая войдя в доверие, путем мошенничества завладела ее деньгами, обещая помощь в получении жилья в Шымкенте. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 190 УК РК “мошенничество”.

На раскрытие преступлений и задержание подозреваемой ориентировали следственно-оперативную группу, созданную из числа опытных сотрудников полиции.

В результате полицейские Арысского РОП задержали подозреваемую, жительницу города Арыси. Ею оказалась безработная молодая женщина, которая полностью призналась в содеянном.

Следствием установлено, что подозреваемая оказалась причастна к еще шести фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 3,5 миллиона тенге. Так, с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна потерпевшая, у которой аферистка под тем же предлогом выманила деньги, но обещаний не выполнила.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье “мошенничество в крупном размере”. Подозреваемая арестована. Полицейскими выясняется причастность подозреваемой к другим преступлениям, связанных с мошенничеством.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять различного рода аферистам, предлагающие сомнительные услуги. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям в надежде улучшить свои жилищные условия, получить кредит или решить другие материальные проблемы. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества или других подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.