Управлением градостроительства и земельных отношений города Шымкент предоставляются 19 видов государственных услуг.

На сегодняшний день все они ведутся в электронном виде.

К примеру, управлением запущена система «нalyk-saulet», где полностью автоматизированы услуги по присвоению номера, уточнению и упразднению адреса объекта недвижимого имущества, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Если раньше эту услугу жители получали в течение 6 рабочих дней, то сегодня ее можно получить за полчаса. За 8 месяцев текущего года через систему «нalyk-saulet» оказано 7 500 государственных услуг.

Кроме того, автоматизирована услуга по выдаче архитектурно-планировочного задания (АПЗ), наиболее востребованная со стороны населения.

Если в прошлом году для получения данной услуги требовалось 17 рабочих дней, то сейчас ее можно получить в течение 3 рабочих дней.

Стоит отметить, что в прошлом году технические условия субъектов естественной монополии, требуемые при получении АПЗ, предоставляли в течение 15-20 дней, то в этом году получение данной услуги займет 2 часа.