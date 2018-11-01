В центре обслуживания населения Сайрамского района в первый день ноября услуги, вместе с работниками, оказывают именитые спортсмены и известные артисты. Сегодня в Казахстане проходит республиканская акция «Один день звезды в ЦОНе». В ходе мероприятия звезды рассказали сельчанам о предоставляемых услугах электронного формата в рамках программы Цифровой Казахстан.

Чемпионка мира по боксу среди молодежи, мастер спорта международного класса Дина Исламбекова в непривычной для себя обстановке: не на ринге, а в роли работника ЦОНа. Она выдает гражданам талоны по электронной очереди.

Известный актер Галымжан Калыбай приглашает в сектор самообслуживания и знакомит народ с тем, как можно, не выходя из дома и через мобильный телефон, получать государственные услуги.

Галымжан Калыбай, актер: «Мы, артисты, тоже оказываем услуги населению. Но работу ЦОНа нельзя сравнить с нашей. Мы со сцены развлекаем в одно время тысячи человек, а в центре обслуживания поток людей нескончаемый, каждому надо оказать внимание. Ведь они приходят по разным вопросам.

Сегодня я рассказал гражданам о возможностях портала электронного правительства. Ведь здорово, что любую справку или информацию я могу получить через приложение мобильного телефона. Цифровизация намного облегчит нашу жизнь и даст возможность рационально использовать время».

Жительница села Манкент Умсынай Юлчиева рада, что может оформить документы в районном центре. Ведь раньше женщина ездила в областной центр.

Умсынай Юлчиева, жительница села Манкент Сайрамского района: «В селе создаются условия, удобно стало. Всё у нас есть. Не надо обивать пороги разных учреждений. В одном месте все можно оформить. Раньше ездили в Шымкент, а теперь в ЦОНе все услуги можно получить. Да еще сегодня меня обслуживала наша землячка, чемпионка Дина».

Акция «Один день звезды в ЦОНе» проходит во всех филиалах государственной корпорации Правительство для граждан. Именитые гости с охотой приняли приглашение, ведь чем больше население будет знать о новых технологиях и новых видах государственных услуг, тем будет лучше всем.

Мади Аманжол, заместитель директора филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Туркестанской области: «Из 736 государственных услуг 546 оказывают в центрах самообслуживания. Если мы раньше работали по принципу одного окна, то сейчас по одному заявлению можно получить 3-4 вида услуг.

Например, по одному заявлению можно получить свидетельство о рождении, получить необходимые документы для получения пособия по уходу за ребенком, а также встать на очередь в детский сад. Этот вид услуг впервые оказывается в Казахстане среди стран СНГ».

На сегодняшний день в области работают 25 фронт и 34 бэк офисов. Свыше тысячи работников работают в этой сфере. Только за прошедший месяц было оказано гражданам свыше 200 тысяч государственных услуг.

Шынар Оразова