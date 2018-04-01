В ЮКО доля электронных государственных услуг выросла до 75%

В Южно-Казахстанской области доля услуг, которые можно получить в электронном виде выросла до 75 %. Данный показатель в 2017 году составил 52,6 %.

Также, на сегодня более 8500 тыс. государственных служащих и более 105 тыс. специалистов сферы образования и здравоохранения получают самые востребованные услуги в электронном виде, без посещения ЦОНов. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области Али Комекбаев.

По его словам, в целях обеспечения доступности государственных услуг, в государственных органах и организациях организованы 660 уголков самообслуживания, где граждане могут самостоятельно получать государственные услуги. В результате данной работы прямой контакт между услугодателем и услугополучателем уменьшился в 2 раза.

Кроме того, спикер сообщил что в 9-ом направлении своего Послания народу Казахстана Глава государства отметил, что будет продолжена превентивная борьба с коррупцией. В этой связи Департаментом проводятся работы по контролю за качеством и своевременном предоставлением услуг, а также снижению уровня коррупции.

«При поддержке акима области, в целях предотвращения сбора денег и получения подарков, во всех образовательных учреждениях области установлены памятки с WhatsApp-номером и телефоном доверия 51-51-51, а на сайте Департамента memkyzmet.kz открыта специальная рубрика «Білім», — сказал А.Комекбаев.

Наряду с этим, в ходе брифинга руководитель специальной мониторинговой группы Адильхан Исабаев сообщил, что для обеспечения обратной связи с гражданами была разработана «Карта общественного контроля».

«Работа карты общественного контроля осуществляется на странице «Специальная мониторинговая группа ЮКО» в социальных сетях «фейсбук», «вконтакте», «инстаграмм» и на WhatsApp-номере +7 775 869 21 21. В каждом районе и городе, к работе карты общественного контроля прикреплено ответственное лицо», — сказал А.Исабаев.

Стоит отметить, что посредством данных социальных сетей, каждый гражданин сможет направить свои жалобы и предложения. Таким образом, своевременная обратная связь позволит внести существенный вклад в устранение нарушений в сфере государственных услуг.

Пресс-служба акима ЮКО