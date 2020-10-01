Точно знаю, что некоторые не любят получать поздравлений именно в этот день — Международный день пожилых людей, считая себя вполне еще молодыми, ну хотя бы душой. А кто-то, напротив, радушно принимает поздравления, искренне радуясь подаркам и вниманию близких.

Как ни относись к этому Дню, он есть! Важно помнить, для чего он задуман. В этом году исполнится ровно 30 лет, как Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Цель этого Дня – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Известный факт – человечество стареет, пожилых становится больше. За последние 60 лет – с 1950 по 2010 год – по данным ООН продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет. К концу нынешнего века она достигнет 81 года. И тогда людей старше 60 лет в мире окажется даже больше, чем детей. То есть очевидно, что люди пожилого возраста, их права, потребности и проблемы потребуют особого внимания.

Каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме. О теме этого года высказался Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает невыразимый страх и невыразимые страдания у пожилых людей во всем мире. Пандемия, помимо непосредственного воздействия на здоровье, увеличивает для пожилых людей риск нищеты, дискриминации и изоляции. Вероятно, она будет иметь особенно разрушительные последствия для пожилых людей в развивающихся странах».

В связи с пандемией ООН заявила о необходимости более эффективной социальной поддержки и более продуманных мерах по охвату пожилых людей с помощью цифровых технологий. Это крайне важно для этих людей, которые могут столкнуться с огромными страданиями и изоляцией в условиях ограничений на перемещение и других проблем. Все социальные, экономические и гуманитарные меры должны обеспечивать всесторонний учет потребностей пожилых людей – от всеобщего доступа к медицинским услугам до социальной защиты, достойной работы и достойных пенсий.

Прислушаются ли к этим рекомендациям правительства наших стран, тот еще вопрос.

Как у нас будет отмечаться этот День? Ясно, что из-за карантина привычные нам праздничные мероприятия, благотворительные концерты, приуроченные к этому Дню, отменены. Но не отменено наше право проявлять, оказывать любые другие знаки внимания, уважения к людям, дожившим по милости Божьей до преклонных лет.

С годами незаметно уходят силы, бодрость, но пребывает с большинством из них, людей старшего поколения, мудрость, опыт, терпение, гибкость, способность прощать былые и «свежие» обиды. К слову, об обиде. На днях в интернете наткнулась на потрясающий рассказ священника Павла Островского. Называется он «Пять рублей». Прочтите его и вы, он стоит того. «Однажды ко мне на исповедь пришла женщина примерно пятидесяти лет. Когда она была двенадцатилетней девочкой, из их семьи ушел отец, и на протяжении всей жизни она его за это ненавидела, не общалась с ним. Он пытался наладить связь с дочерью, но та не хотела идти на контакт, проклинала его, не желала видеть.

Прошло около сорока лет, ее отец умер. И вот она пришла, стала объяснять: «Я, конечно, понимаю, что это плохо, но до сих пор продолжаю обижаться на него». Я ей отвечаю стандартно: «Старайтесь молиться, каяться, все-таки злопамятство – это не очень хорошо».

Рассказав про отца, она начала вспоминать свое детство и в той же исповеди между делом упомянула, что как раз в двенадцатилетнем возрасте украла у мамы пять рублей. А я, сам не зная, что меня заставило спросить, сказал ей: «А вы прощения-то у нее за это попросили?» «Нет, не просила», – отвечает она. «Надо попросить!» – настаивал я. Она возразила: «Мама в деревне живет, ей восемьдесят с лишним лет, она уже, наверное, не помнит ничего». А я все равно убеждаю: «Нет, надо съездить, прощения попросить». Потом я над ней прочел разрешительную молитву и мы расстались.

Через несколько недель я снова увидел эту женщину. Та пришла ко мне в ужасном состоянии: вся зареванная, ее буквально трясло. Она долго рыдала, но, наконец, успокоилась и рассказала, что приехала к матери в деревню и между делом вспомнила: «Ты знаешь, мама, когда мне было двенадцать лет, я у тебя взяла пять рублей из кошелька и ничего не сказала, а недавно к батюшке на исповедь приходила, и он велел попросить у тебя прощения».

Мама заплакала и рассказала: «Когда-то твой отец сильно пил – так сильно, что стал воровать деньги. Когда тебе было девять, я не выдержала и решила его выгнать. Он просил прощения, стоял на коленях, и я дала ему последний шанс. После этого он завязал, устроился на работу. Но, когда тебе было двенадцать лет, мы не досчитались пяти рублей. Я спросила у тебя – ты ответила, что не брала. Тогда я обвинила во всем мужа, мы поссорились. После этого он ушел и больше не возвращался».

Когда женщина все узнала, у нее пропала вся ненависть к отцу, и вместо нее подкатил целый товарный поезд вины – хотя, если взглянуть объективно, ее вина тут невелика. Что такое пять рублей? Мелочь. Но через такие мелочи Господь открывает нам глаза…»

Великий дар прощения, не осуждения. «Не суди. Да не судим будешь». Кто мы такие, чтобы судить кого-то?! У самих грехов – вагон и маленькая тележка…

А отмахиваясь от проблем стариков, пренебрегая проблемами пожилых людей, выказывая в их адрес черствость и равнодушие, мы своими руками сеем свои собственные будущие проблемы. Помните притчу про саночки, которые сынок по-хозяйски решил забрать из лесу. На них его отец только что привез в лес, на верную гибель, своего престарелого, ставшего никчемным отца. «Они мне еще пригодятся, иначе на чем я тебя в лес привезу, когда ты состаришься?» – пояснил он отцу.

Мне очень нравится высказывание актрисы Ольги Аросевой: «Не жалейте о том, что стареете – многим в этом было отказано, потому как жизнь дается всем, а старость – избранным!» Постарайтесь стать мудрыми, не осрамите возраста, умейте вовремя прощать, самим же легче будет… И, если не против, с праздником!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА