Полицейские Туркестанской области выявили 470 административных правонарушений в ходе ОПМ “Быт”.

Для улучшения криминогенной обстановки и активизации работы по охране общественного порядка, недопущения тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в сфере семейно-бытовых отношений и профилактики административных правонарушений, а также укрепления имиджа органов внутренних дел среди населения, на территории Туркестанской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие “Быт”.

В рамках данного мероприятия сотрудники местной полицейской службы проверили 2456 лиц, состоящих на учете в ОВД, по месту жительства.

На профилактический учет поставлены 99 лиц, злоупотребляющих алкоголем, 17 – как наркоманы и 45 неблагополучных семей. Стражами порядка проведена 21 профилактическая беседа, в том числе 13 раз с лицами, размещенными в кризисных центрах.

Кроме того, в ходе ОПМ “Быт” полицейскими выявлено 470 административных правонарушений.

Из них:

по статье 73 КоАП РК “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений” – 50;

по статье 73-1 “Умышленное причинение легкого вреда здоровью“;

по статье 73-2 “Побои” – 110;

по статье 127 “Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего” – десять;

по статье 133 “Продажа табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, лицами, не достигшими восемнадцати лет” – три;

по статье 200 “Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции” – пять;

по статье 442 “Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей” – 129;

по статье 440 “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения” – 142;

по статье 461 “Нарушение защитного предписания” – 17;

по статье 669 КоАП РК “Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа” – два административных правонарушения.

По всем выявленным фактам в отношении нарушителей составлены административные протокола и наложены штрафы.

– С целью профилактики семейно-бытовых конфликтов, злоупотребления алкоголя и недопущения насилия в семье, участковыми инспекторами на постоянной основе проводится активная работа по обеспечению общественного порядка и спокойствия граждан. То есть, выявляются лица, склонные к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, с которыми систематически проводятся профилактические беседы, – отметили стражи порядка.