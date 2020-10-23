Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую сельчан на полмиллиона тенге.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, неизвестная женщина, войдя в доверие и обещая помочь с прохождением тестирования, обманным путем выманила у нее 140 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». На розыск и задержание аферистки ориентировали сотрудников криминальной полиции и участковых инспекторов полиции МПС Сарыагашского РОП.

Оперуполномоченный криминальной полиции Сарыагашского РОП Турарбек Динмухаммед и участковый инспектор старший лейтенант полиции Орынбеков Батыр по «горячим следам» задержали подозреваемую в мошенничестве.

Ею оказалась жительница Отырарского района, ранее судимая за мошенничество, безработная.

Следствием установлено, что подозреваемая оказалась причастна к еще двум аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше полмиллиона тенге. Женщина полностью призналась в содеянном, она находится под подпиской. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество».

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не проявлять доверчивость к малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги за вознаграждение. Также не стоит передавать неизвестным лицам деньги и свое имущество, делиться личными данными и кодами банковских карточек. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошеннических действий, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.