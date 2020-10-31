Каждый человек прячет что-то внутри себя, но не каждый осмеливается заглянуть в свою душу.

Требуется много мужества, чтобы противостоять своим худшим страхам, но еще больше требуется смелости, чтобы признать их. Тем не менее это первый шаг к лучшим изменениям, так вы сможете изменить свою судьбу. Тут на помощь придет астрология. Знание некоторых своих особенностей помогает нам лучше понять самих себя. И, как показывает практика, то, чего мы боимся, может быть на самом деле самым большим нашим желанием. Какими могут быть худшие страхи разных знаков зодиака, рассказывает syl.ru

Происхождение наших страхов — это их сила. И знание природы наших страхов может помочь нам дать отпор, чтобы выиграть эту войну. Первое, что мы должны сделать — это узнать, какие страхи у нас есть. Второй шаг — мы должны признать и принять природу наших страхов. Третий шаг — научиться отпускать наши страхи. Здесь все кроется в нас самих, мы можем как помочь сами себе, так и разрушить все.

Чего боятся Овны?

Что касается природных страхов представителей этого знака, то тут смело можно вести речь о клаустрофобии. При том, что Овны боятся замкнутых пространств настолько сильно, что готовы два часа подниматься пешком на сотый этаж, но ни за что в жизни они не поедут на лифте. Самый большой личный страх представителей этого знака — проиграть! Все, чего боится услышать Овен, это всего лишь одно слово — неудачник.

Овны боятся потерять контроль над ситуацией, они боятся, что ими будут манипулировать. Представители этого знака стремятся к тому, что бы последнее слово всегда было за ними, они хозяева жизни и так должно быть всегда. Независимость для них важна так же, как потребность в воздухе. То же самое касается чувства собственного достоинства и важности. Что с этим делать, спросите вы. Ответ есть: никто никогда не может держать все под контролем, поймите и примите это. Ощущение уверенности начинается с вашего внутреннего состояния, поэтому работайте над тем, чтобы принять свои недостатки, любите себя и всех вокруг. Помните, что любовь не терпит правил.

Что пугает Тельцов?

Вообще природных фобий у Тельцов практически нет. Они не боятся высоты, не боятся замкнутых пространств, змей или еще чего-нибудь. Представители этого знака не обращают внимание на такие мелочи. И единственный материальных страх для них — отсутствие денег. Когда у Тельцов нет денег на карточке, они начинают серьезно нервничать. Поэтому они стараются никогда не остаться с пустыми карманами. Что касается личных страхов, больше всего Тельцов пугает изменения и перемены. Что они имеют в виду под этими «страшными» словами? Чаще всего Тельцов беспокоит их эмоциональная безопасности. Чаще всего это происходит их-за того, что в детстве им довелось пережить неприятные события. За словом «перемены» для них кроется страх быть брошенным, страх разочарования и так далее. Они хотят твердо верить в то, что им больше никогда не придется сталкиваться с этими чувствами. Но надо помнить, что все меняется ежедневно, ежеминутно, поэтому доверяйтесь себе и своим силам.

Чего боятся Близнецы?

У Близнецов непостоянный и взрывной характер, поэтому и страхов у них очень много. Представители этого знака боятся глубины, темноты, они также страдают клаустрофобией. При этом они никогда не станут мириться с рутиной и однообразием, для них это смерти подобно. Что касается личных переживаний, больше всего Близнецов пугает, что их обманут. Их пугают люди, которые умнее, опытнее, сильнее их. Противоядие здесь одно: поймите и примите тот факт, что всегда найдется кто-то умнее вас. Но это вовсе не значит, что вы глупы и не достойны чего-то. Успокойтесь и вы сможете справиться со своей нервозностью.

Что пугает Раков?

Раки чуть ли не единственный знак зодиака с таким огромных спектром страхов. Они страдают от венустрафобии, андрофобии, клаустрофобии, авиафобии, тахофобии, темноты, выступлений на публике. Главная сила Раков — это глубина их сердца. Это замечательно, но из-за этого представители знака часто попадают в ловушку огромного моря эмоций. И когда Раки остаются одни или их бросают, они оказываются один на один с этой бурей чувств. Эти эмоции буквально душат их. И справиться с этим вы сможете только тогда, когда поймете, что то, что вы считаете своим врагом, на самом деле ваш лучший друг.

Страхи Львов

Дети Солнца верят, что для них возможно все. Однако есть одна загвоздка. Их нужно подпитывать восхищением. Их худшие опасения — услышать, что они бесполезны. Гордость Льва — неотъемлемая часть этого знака. Им нравится гордиться своими поступками, поэтому они по-настоящему героичны и щедры. Их образ — по крайней мере, то, как они его представляют — требует постоянного внимания. Стремление сделать все вокруг себя лучше — это бесконечная битва. Страх потерпеть неудачу у тех, кого они любят, вызывает у них нервную дрожь. Но помните, что успех — это момент, который не длится вечно.

Что касается обычных мирских фобий, то Львы очень боятся врачей, особенно стоматологов.

Чего больше всего боятся Девы?

А вот Девы больше всего на свете боятся болезней. Все потому, что представители этого знака весьма самокритичны. Они будут корить себя до скончания веков, если какая-нибудь из их привычек приведет к болезни. И все, что вы должны с этим сделать — примириться со своим телом. Вы вечны, но ваше тело — нет. Перестаньте осуждать себя за мимолетные слабости и наслаждайтесь жизнью.

Страхи Весов

Самый большой страх Весов — это страх смерти. Всю свою жизнь они стремятся достичь баланса. Только тогда они думают, что могут быть по-настоящему счастливы. Зачем им нужен этот баланс вокруг себя? Потому что, честно говоря, внутри они немного неуравновешенные. Их собственные эмоции пугают их чувствительную натуру. Они очень строги к себе, и это является причиной всех этих неприятностей. Весы не хотят принимать человеческую природу и всегда стремятся достичь совершенства. А это задача не из простых. Помочь с этим может только одно — просто примите свою человеческую природу, все то, что делает вас человеком.

Что пугает Скорпионов?

Самый большой страх представителей этого знака — предательство. Самое трудно дело для скорпионов — простить и отпустить. И именно поэтому предательство их больше всего пугает. Они никогда не простят, если их предал кто-то, кому они доверяли, потому что во-первых, они не ожидали этого, а во-вторых, они никогда не забудут. Предательство — это яд, который течет в их жилах. Даже если у них нет других проблем, они все равно будут думать об этом ужасном моменте. Но вы должны понять, что не живете в идеальном мире. Мы все делаем ошибки и ни один человек в мире не может быть идеальным. Конечно, люди могут обмануть ваше доверие. Дайте время, и, может быть, все прояснится.

А чего боится Стрелец?

Главная фобия представителей этого знака — потеря свободы. С самого детства их ум работает быстрее, чем у других. Они представляют другие миры, создают теории, исследуют религии и метафизические верования. Они дышат воздухом свободы, и это заставляет их двигаться дальше. Иногда, однако, их теории терпят неудачу, религии могут выдать их строгий моральный кодекс, и именно поэтому они чувствуют себя взаперти. Именно тогда возникают проблемы независимости. Примите тот факт, что все мы не безупречны, перестаньте судить себя за то, что делает вас уникальным человеком.

Что пугает Козерогов?

Козероги — это те люди, которые постоянно стремятся подниматься все выше и выше. Следовательно, их худшие опасения связаны с неудачей. Козерог чувствует себя полноценным человеком, когда цели достигнуты. Касается это не только карьеры, но и личной жизни. Но лучше попробуйте освободитель место для неудач в своем сердцем, ведь это часть жизни каждого человека.

Страхи Водолеев

Представители этого знака боятся, что у них не будет возможности самовыражаться. Их пугает то, что им придется быть такими, как все. Их уникальность — это то, что дает им энергию двигаться дальше и еще больше стараться. Их худший страх — жить в кругу людей, в котором они не могут выразить себя. Но всегда помните, что чувство свободы — это состояние души. Вы можете оказаться в самой ужасной тюрьме и по-прежнему дышать воздухом свободы, потому что знаете что? Никто не может контролировать ваш блестящий ум.

Чего боятся Рыбы?

Рыбы на самом деле иногда любят побыть наедине с собой, потому что полагаются на волшебный мир своего разума и эмоций. Но когда те, кого они любят, причиняют боль, они чувствуют себя по-настоящему одинокими. Оказавшись в ловушке отрицательных эмоций, они могут обижаться вечно. Не позволяйте этим недостаткам портить вам жизнь, это часть человеческого бытия.