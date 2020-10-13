Современная жизнь невозможна без цифр: они окружают нас всюду, начиная с даты рождения, и несут в себе определенный смысл.

Специалисты по нумерологии уверены, что определенное значение скрывается и за последней цифрой телефонного номера. Она вполне может повлиять на судьбу человека, притянуть те или иные события в личной жизни. Кроме того, такая цифра может быть напрямую связана с удачей и успехами в профессиональной деятельности, рассказывает Joinfo.ua.

Так какое нумерологическое значение скрывается за разными цифрами, на которые заканчивается номер телефона?

Цифра 1

Считается, что она обеспечивает защиту от завистников, вселяет уверенность и способствует прогрессу. Единица подталкивает человека к лидерству, наделяет отвагой.

Цифра 2

Означает энергию, силу. Если она присутствует в конце вашего номера телефона, значит, у вас высокий энергетический уровень. Иногда ночь становится весьма работоспособным временем, и это не случайно: двойкам покровительствует Луна.

Цифра 3

Тройка помогает генерировать идеи, что чрезвычайно важно для людей с творческими способностями. Если у вас в данный момент нет партнера, попробуйте заменить номер телефона: если он будет заканчиваться на 3, это активизирует энергию в романтическом направлении.

Цифра 4

Четверка обеспечивает здоровье и стабильность. Обладая таким номером, человек быстрее выздоравливает и ощущает себя более сильным. Кроме того, цифра 4 способствует стабилизации какой-то из важных жизненных сфер, возможно, и нескольких сразу.

Цифра 5

Это число отвечает за общение, наделяет красноречием и помогает выстраивать отношения. Если номер телефона заканчивается на 5, то у его владельца легко получается взаимодействовать с другими людьми, и они буквально тянутся к нему.

Цифра 6

Шестерка замечательно помогает в личной жизни. С нею человек чаще привлекает внимание противоположного пола. Особенно удачным днем является пятница, которой покровительствует Венера – знак, олицетворяющий отношения.

Цифра 7

Число отвечает за удачу и интуицию. Если оно удваивается (идут две 7 подряд), возможно даже проявление сверхспособностей. Человек начинает ощущать мощную поддержку со стороны Вселенной, у него появляется много сил – такое ощущение, что рядом постоянно находится Ангел-хранитель. Цифра 7 усиливает личностный рост, благоприятствует получению новых знаний и развитию во всех сферах. Если вы еще не нашли цель жизни, семерка укажет верное направление.

Цифра 8

Восьмерка привлекает финансы, освобождает место для денежного потока. Если ваш номер телефона заканчивается на 8, но при этом постоянно не хватает финансов, ищите причины сложившейся ситуации. 8 – мощный денежный эгрегор, который надо хорошо использовать.

Цифра 9

Если ваш номер телефона заканчивается на 9, то люди часто обращаются к вам за помощью. Не бойтесь помогать другим, потому что именно это и является вашим предназначением. Также это относится к тем, кто что-то продает, ведет бизнес: скорее всего, они не испытывают недостатка в клиентах.

Цифра 0

Это число в нумерологии означает начало всех начал. Это не пустота, как принято думать. Ноль — это круг мира, замыкающий все числа. В номере телефона ноль означает новую жизнь, чистый лист бумаги. Номер с таким числом на конце хорошо иметь тем, кто хочет начать новую жизнь, хочет забыть все старое и начать все сначала.