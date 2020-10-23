Бабушке-ветерану помогли с оформлением документов.

Старший инспектор миграционной полиции Тюлькубасского РОП майор полиции Нурман Шынгыбаев посетил дом 100-летней жительницы района, ветерана тыла, Веры Стрюковской и передал пожилой пенсионерке обновленное удостоверение личности. Бабушка-ветеран искренне поблагодарила полицейских за оказанную помощь в оформлении документов и хорошую службу. Свою признательность стражам порядка выразил и сын 100-летней местной жительницы.

«Большое спасибо всем полицейским Тулькубасского района. В связи с пандемией стражи порядка пришли домой к матери и помогли оформить документы. Сердечно благодарим сотрудников полиции и желаем им и их семьям успехов и благополучия» — в свою очередь поблагодарили жители поселка.

Хотелось бы отметить, что несмотря на сложную ситуацию из-за коронавирусной инфекции, сотрудники полиции Тулькубасского РОП всегда готовы прийти на помощь местным жителям. Работа в этом направлении полицейским будет продолжена и в дальнейшем.