Национальная валюта дорожает в Казахстане.

Американскую валюту в Шымкенте по состоянию на вечер 3 октября продают по 433,5 тенге. А вот обменять доллары на тенге можно по курсу 432.

Подскочила в цене и европейская валюта, и стала стоить 508 тенге за евро.

Резкий скачок иностранной валюты в Казахстане впервые зарегистрировали 28 сентября. Тогда доллар стоил на бирже 428,02 тенге. По итогам утренней сессии на торгах 29 сентября средневзвешенный курс доллара составил 429,40 тенге.

30 сентября, иностранная валюта стоила на бирже 431,68 тенге. Затем валюта немного подешевела. По итогам утренней сессии на торгах 1 октября средневзвешенный курс доллара составил 429,54 тенге. И уже второго октября доллары начали продавать по 430,79 тенге. Сегодня валюта вновь поднялась в цене.

Эксперты уверяют, это связано со скачками цен на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре дешевеет до $41,37 за баррель, цена североамериканской WTI также снижается до $39,45.

Заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка РК Иван Сердюк рассказал, что после укрепления тенге, курс изменил тренд.

«Стоимость нефти значительно снизилась после заявления Ливии о возобновлении добычи сырья на востоке страны в связи со снятием восьмимесячной блокады нефтяных месторождений. Ожидается, что возобновление добычи увеличит предложение нефти на более чем 1 млн баррелей в сутки. В дополнение импорт нефти в Индии в августе сократился на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На фоне таких новостей цена на нефть марки Brent за 21 сентября упала на 4% с $43,1 до $41,4 за баррель», — Сердюк.

Анастасия Новикова