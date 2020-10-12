Полиция Жетысайского района задержала двух водителей за нарушение правил дорожного движения.

Жетысайский районный отдел полиции Жетысайского района патрулирует улицы района. Такая профилактическая работа способствует снижению нарушений правил дорожного движения и уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий.

Так на одной из улиц Жетысая полицейские остановили два автомобиля, пересекших двойную сплошную линию. Полиция в отношении водителей Hyundai CRETA и Daewoo Nexia составила административный протокол по 596 статье РК. Им были разъяснены Правила дорожного движения и смысл их нарушения.

Полицейские Туркестанской области призывают водителей и других участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте осторожны на дороге, защитите себя и своих близких!