Министерство образования и науки лишило генеральной лицензии еще один казахстанский вуз.

МОН РК лишил генеральной лицензии еще один вуз – Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова (г.Шымкент). Решение было принято после неоднократных проверок в высшем учебном заведении на предмет соблюдения законодательства в сфере образования.

Кроме того, Специализированный межрайонный административный суд города Шымкента также принял аналогичное решение, которое вступит в законную силу в течение 10 рабочих дней. За этот период Университет имеет право подать апелляцию как на решение суда, так и министерства.

Нарушения касались организации учебного процесса, приема абитуриентов, обеспечения вуза учебной, учебно-методической и научной литературой, трудоустройства выпускников.

Студенты могут переводиться в другие вузы, не дожидаясь завершения учебного семестра. Все учебные показатели будут действительны при переводе в другие вузы. Для тех, кто обучается на платной основе, стоимость обучения останется на прежнем уровне. МОН будет содействовать.