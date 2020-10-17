Министерство образования и науки лишило генеральной лицензии еще один казахстанский вуз.
МОН РК лишил генеральной лицензии еще один вуз – Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова (г.Шымкент). Решение было принято после неоднократных проверок в высшем учебном заведении на предмет соблюдения законодательства в сфере образования.
Кроме того, Специализированный межрайонный административный суд города Шымкента также принял аналогичное решение, которое вступит в законную силу в течение 10 рабочих дней. За этот период Университет имеет право подать апелляцию как на решение суда, так и министерства.
Нарушения касались организации учебного процесса, приема абитуриентов, обеспечения вуза учебной, учебно-методической и научной литературой, трудоустройства выпускников.
Студенты могут переводиться в другие вузы, не дожидаясь завершения учебного семестра. Все учебные показатели будут действительны при переводе в другие вузы. Для тех, кто обучается на платной основе, стоимость обучения останется на прежнем уровне. МОН будет содействовать.
«Мы хотим, чтобы студенты и родители понимали, что такие меры принимаются, в первую очередь, исходя из интересов самих же студентов. После получения диплома у будущих специалистов могут возникнуть проблемы с трудоустройством, если вузы не соответствуют требованиям в сфере образования», – сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.