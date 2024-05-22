Школьника из Шымкента пригласили в 40 университетов мира

Шымкентские выпускники получили приглашение от лучших зарубежных университетов.

Выпускников хотят видеть в числе своих студентов учебные заведения США, Италии, Испании, Венгрии, Германии, Канады, Китая, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Сингапура, Малайзии и Англии. Сумма финансовых грантов, предоставляемых выпускникам, составляет 12 миллионов долларов — это больше 5 миллиардов тенге.

Выпускник из Шымкента получил приглашение в 40 лучших университетов мира. 17-летний Сунатулла Октамов намерен изучать бизнес-менеджмент в Малайзии. Вундеркинд, который мечтает отучиться заграницей, планирует приложить все полученные знания на развитие родного государства.

Сунатулла Октамов, выпускник:

«Я планирую учиться в Малайзии один год, а затем переехать в другую страну. Потому что мои приглашения включают приглашения из Европы. Благодаря программе, я еще и в Европе отучусь. Я хочу получить знания заграницей и развивать бизнес в Казахстане»

Динара Нурдаулет – оправдала ожидания своих родителей и учителей. 20 самых лучших университетов мира хотят видеть нашу землячку в числе своих студентов. Девушке предстоит сделать выбор, где именно она будет заниматься изучением компьютерной инженерии.

Динара Нурдаулет, выпускница:

«Я хочу поступить в Университет Торонто, который входит в ТОП 20 лучших университетов мира. Я выбрала этот университет, потому что хочу в Америку. Я думаю, что у моей профессии в США много перспектив»

Вместе с Сунатуллой и Динарой, грант на обучение заграницей получили еще 28 выпускников.

Айгерим Аскарбеккызы, директор образовательного центра:

«Наша цель – вырастить конкурентоспособную молодежь. Мы верим, что наши мальчики и девочки поедут за границу, приобретут богатый опыт и внесут вклад в развитие экономики Казахстана»

В Шымкенте сейчас 6 государственных школ работают с одарёнными детьми. Чтобы учиться в них на бесплатной основе, нужно успешно сдать экзамены. У более 6 тысяч детей это получилось.