Школьницу из Арыси пригласили на учёбу сразу в 21 универстит мира

В Арыси ученица 11 класса получила приглашение из 21 университета мира, передает OTYRAR.

Шапагат Сеилхан начала подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения в 10 классе. В результате получила возможность обучаться в передовых вузах по всему миру.

Шапагат Сеилхан получила приглашение на учёбу из 21 зарубежного университета. Арысская школьница изучала английский язык с 6 класса. На сдачу теста IELTS готовилась с 10 класса. В итоге набралАА 6 и 5 баллов, показав высокий результат. Таким образом у неё появилась возможность учиться в передовых вузах США и других стран мира.

«Я хочу выбрать один из двух вузов — Калифорнийский или Чикагский университет. Потому что, например, рейтинг университета Чикаго занимает первые места не только в США, но и во всем мире”, — говорит ученица 11 класса Шапагат Сеилхан.

Как считает школьница, обратить на себя внимание помогло правильно составленное мотивационное письмо, которое она написала для поступления в иностранный университет. К вопросу получения высшего образования выпускница, отнеслась с особой ответственностью.

«В мотивационном письме надо было описать ситуацию, которая изменила меня или мою жизнь. То есть частный случай. И я думаю, что написала очень хорошо. Мне кажется, что это письмо и поспособствовало пригласить меня на учёбу. Приглашения пришли из 21-го университета”, — рассказала ученица 11 класса Шапагат Сеилхан.

Ни малую роль в обеспечении высокого показателя Шапагат Сеилхан сыграла её учитель английского языка Дина Темирханкызы. Как рассказывает преподаватель, одиннадцатиклассница получила высший балл в задании “writing”, при сдаче экзамена на знание английского языка.

«Сдавали дважды. В целом всё прошло удачно. Оказалось, что именно листинг и райтинг давали наибольшее количество баллов из этих 4 скилов. Я очень обрадовалась. Райтинг, то есть чтение, всегда было одно из самых сложных заданий для учеников во время сдачи скилл”- вспоминает учитель английского языка Дина Темирханкызы.

В будущем Шапагат Сеилхан хочет связать свою жизнь со сферой международных отношений. Выпускница мечтает, получив образование, стать дипломатом и служить родной стране.