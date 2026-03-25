Реклама
На главную Новости Шымкента Общество 56 стоматологических клиник добровольно отказались от лицензий

56 стоматологических клиник добровольно отказались от лицензий

-
Редактор Юлия Машковская
-
41
Иллюстративное фото

Минздрав проверил почти 400 стоматологий: десятки клиник добровольно сдали лицензии.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан проводит внеплановые проверки стоматологических клиник по всей стране. Работа осуществляется территориальными департаментами комитета медицинского и фармацевтического контроля в рамках поручений государственных органов.

В общий список включены 622 клиники, на сегодняшний день проверки проведены уже в 392 из них.

Как сообщили в комитете медицинского и фармацевтического контроля, в 103 стоматологических клиниках нарушений не выявлено.

При этом часть организаций прекратила деятельность: «из 174 клиник, завершивших работу, в 56 случаях зафиксирован добровольный возврат лицензии на осуществление медицинской деятельности».

В отдельных случаях применены меры оперативного реагирования: «деятельность ряда субъектов приостановлена на срок от 30 до 90 дней, а отдельные медицинские сотрудники отстранены от работы на 30 дней».

В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверок особое внимание уделяется соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, лицензионных требований и наличию квалифицированного персонала.

«Проводимые проверки направлены прежде всего на защиту прав пациентов, обеспечение их безопасности и повышение качества стоматологических услуг», — отметили в комитете.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.