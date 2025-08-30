Две частные школы в Шымкенте лишились лицензий, три — под угрозой

В новом учебном году в Шымкенте прекратили работу две частные школы — они лишились лицензии. Еще у трёх — лицензии приостановлены на 6 месяцев.

Как сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек, к такому решению пришёл Департамент по обеспечению качества в сфере образования по городу Шымкент после проведения мониторинга.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города Шымкент: «В этом учебном году две частные школы прекратили свою деятельность. Это общеобразовательная школа «Интеллект» и школа среднего образования «Смарт» — их лицензии были аннулированы. Кроме того, ещё у трёх школ лицензии приостановлены сроком на шесть месяцев. Это частные школы «Алем», «Казбилим» и «Сапар Примершкол». На данный момент их лицензии временно приостановлены на полгода».

Одна из трёх школ с временно приостановленной лицензией — «Казбилим Шымкент» — уже объявила, что не будет возобновлять свою деятельность. Однако две другие школы имеют право восстановить лицензии, если устранят выявленные нарушения в установленный срок.