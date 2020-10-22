О новых случаях сегодня рассказал руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

По его словам, все дети обучались на дистанционке и заразились дома. Случаев, когда школьники заболевали в дежурных классах, пока не было.

«Это школьники нулевых классов, первого, четвертого и седьмого класса. То есть они все обучались в дистанционном формате дома, они не посещали школу или другие учебные заведения и заболели дома», — рассказал Бауыржан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

Сейчас в Шымкенте проходят лечение 9 человек, ещё 56 лечатся от пневмонии. За последнюю неделю один пациент скончался. Ему было 44 года, он страдал хроническими сопутствующими заболеваниями и поздно обратился к врачам. Пока эпид-ситуация в Шымкенте стабильная. За последние сутки новых случаев заболевания ковид- 19 зарегистрировано не было. Отрицательные ПЦР-тесты за последнюю неделю и у приезжих из-за границы. К слову, теперь пройти тестирование на коронавирус можно дешевле. Цену за эту медицинскую услугу снизили.

«На сегодняшний день в «Олимп» можно пройти тестирование в районе за 8500 тенге, в компании «Инвиво» за 9 тысяч, частные клиники такие как «Медикер» и «Диамед» в районе 13 и 16 тысяч тенге проводят тестирование», — рассказал Бауыржан, ПОЗИЛОВ руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

Шымкентский горздрав готовится ко второй волне. Пополняется количество аппаратов ИВЛ, дополнительно ведётся закуп 126 таких аппаратов. Уже были закуплены больше 150 ИВЛ. В городе имеется три кислородные станции и 717 кислородных точек.

Анастасия Новикова