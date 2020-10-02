Регистрация ИП стала доступна в приложении Kaspi.kz

Совсем скоро казахстанцы могут быстро и без лишних проволочек получать ряд государственных услуг через приложение Kaspi.kz.

Первой стартовал сервис по регистрации ИП. Он включает в себя целый ряд современных технических решений для удаленной проверки документов, идентификации предпринимателя, подтверждения регистрации.

В рамках проекта была проведена интеграция информационных систем Министерства цифрового развития, Kaspi.kz, Комитета госдоходов и государственной базы данных «Е-лицензирование». Такое взаимодействие значительно снизит нагрузку на уже морально устаревший Egov и создаст новые возможности по предоставлению госуслуг. Для того, чтобы зарегистрировать ИП, достаточно открыть мобильное приложение Kaspi.kz, заполнить анкету и подписать с помощью ЭЦП.