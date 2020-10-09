В шымкентском автоЦОНе сегодня было небывалое затишье — в зоне ожидания пусто, нет привычных очередей, не видно и «помогаек» — тех, кто продает водителям бесплатные услуги.

Борцы с коррупцией ничего сверхъестественного в этом не видят. Мол, это НЕ проверяющие людей распугали. Все дело в карантине. Людям пришлось приноровиться к электронным услугам.

«Люди уже вынуждены и стараются получать услуги онлайн. Количество людей, которые в прошлом году приходили сюда получать услуги, их число в 9 -10 раз снизилось. И этим «помогайкам» нет работы, они же не будут здесь с утра до вечера болтаться, тем более, что здесь сотрудники выходят, оперативники, и им дискомфортно», — рассказал Али Комекбаев, руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Шымкенту.

Водители, у которых нет доступа к компьютеру, смогут самостоятельно получить услуги, доступные на портале электронного правительства, в уголках самообслуживания. Они открыты в зданиях районных акиматов, учебных заведениях, медицинских организациях. С полным списком можно ознакомиться в приложении 2ГИС.

Анастасия Новикова