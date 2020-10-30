Если вы владелец имущества и хотите посмотреть количество прописанных у вас граждан, сделать это можно двумя способами:

1️⃣ Через портал Egov.kz:

Авторизуйтесь на портале Egov.kz, введя ИИН и пароль либо с помощью ЭЦП;

Перейдите в «Личный кабинет»;

В разделе «Имущество» выберите «Показать/скрыть список зарегистрированных лиц»;

2️⃣ Через Telegram бот EgovKzBot2.0:

В графе поиска наберите EgovKzBot2.0;

Далее нажимаете старт и переходите в «Услуги»;

В разделе «Недвижимость» выберите услугу «Сколько людей прописано в моей квартире»;

Если в вашей собственности несколько квартир – выберите нужный адрес из появившегося списка. Вам на мобильный придет сообщение с проверочным кодом, который необходимо будет ввести. Результат будет готов в течение нескольких минут рассказали в Пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент.

Внимание, для получения услуги вы должны быть зарегистрированы в базе мобильных граждан.