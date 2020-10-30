Если вы владелец имущества и хотите посмотреть количество прописанных у вас граждан, сделать это можно двумя способами:
1️⃣ Через портал Egov.kz:
Авторизуйтесь на портале Egov.kz, введя ИИН и пароль либо с помощью ЭЦП;
Перейдите в «Личный кабинет»;
В разделе «Имущество» выберите «Показать/скрыть список зарегистрированных лиц»;
2️⃣ Через Telegram бот EgovKzBot2.0:
В графе поиска наберите EgovKzBot2.0;
Далее нажимаете старт и переходите в «Услуги»;
В разделе «Недвижимость» выберите услугу «Сколько людей прописано в моей квартире»;
Если в вашей собственности несколько квартир – выберите нужный адрес из появившегося списка. Вам на мобильный придет сообщение с проверочным кодом, который необходимо будет ввести. Результат будет готов в течение нескольких минут рассказали в Пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент.
Внимание, для получения услуги вы должны быть зарегистрированы в базе мобильных граждан.