В Минюсте опровергли слухи о срочной замене техпаспортов на квартиры

В минюсте опровергли слухи о том, что казахстанцам якобы придётся срочно менять техпаспорта на квартиры. В ведомстве пояснили: такого требования нет.

Более того, само понятие технический паспорт больше не используется, его убрали из законодательства после перехода на цифровые госуслуги. Никакой массовой замены документов для владельцев жилья не планируется, и на сделки с недвижимостью это не повлияет. Новый документ кадастровый паспорт оформляется только в отдельных случаях: если в квартире была перепланировка, реконструкция или изменились её характеристики. Также его можно сделать по желанию собственника, чтобы обновить данные.

«Вместо технического паспорта теперь применяется термин «кадастровый паспорт объекта недвижимости». Это идентификационный документ, который содержит технические и идентификационные характеристики объекта недвижимости, а также сведения о земельном участке», — министерство юстиции РК.