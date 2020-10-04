Полный текст постановления главного государственного санитарного врача Казахстана.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте обеспечить:

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии Справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), к въезду не допускаются.

ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств

международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний;

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке:

ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей;

3) Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) транспортировку до карантинного стационара граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа без Справки;

2) выписку из карантинного стационара прибывших лиц в день получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, территориальным департаментам Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, структурным подразделениям органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан обеспечить:

проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан

обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

укомплектование специалистов санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами с учетом круглосуточного режима работы;

проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на постах транспортного контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения COVID-19;

организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения COVID-19, а также информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики COVID-19;

раздачу памяток всем гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам профилактики COVID-19 в условиях угрозы ее завоза и распространения в мире;

проведение санитарно-просветительной работы среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам профилактики COVID-19;

инструктаж сотрудников пунктов пропуска на Государственной границе по вопросам профилактики COVID-19.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений. Министерству иностранных дел Республики Казахстан ознакомить с настоящим постановлением дипломатические представительства, аккредитованные в Республике Казахстан. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа. Руководителям авиакомпаний обеспечить:

не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК при отсутствии Справка;

проведение во время полета анкетирования пассажиров и экипажа, в том числе проверку полноты заполнения, в случаях не полного заполнения проводить дополнительное анкетирование;

незамедлительную передачу заполненных анкет, манифеста и генеральную декларацию воздушного судна специалисту санитарно-карантинного пункта в аэропорту прилета;

соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на борту воздушного судна;

во время полета в салоне воздушного судна ограничение движения пассажиров, а также скопления у туалета;

допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки);

проведение предсменного (предполетного) медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;

9) перед возобновлением регулярных международных авиасообщений провести ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену фильтров на воздушных судах.

Руководителю Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте обеспечить:

проведение бесконтактной термометрии всех лиц, прибывающих международными пассажирскими авиарейсами в зоне прилета;

в случае выявления лиц, с повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), препроводить пассажира в изолятор аэропорта с соблюдением мер по недопущению возможного заражения;

обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса;

направление в территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг информации по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами без Справки.

Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» обеспечить:

1) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа без Справки;

2) выдачу результатов лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР в срок не более 2 суток.

Руководителям международных аэропортов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента обеспечить:

1) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов после каждого рейса;

2) соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

3) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке пассажиров регулярных и чартерных рейсов;

4) соблюдение алгоритма работы аэропортов согласно приложению 12 к постановлению постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43-ПГВр.

Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения

Республики Казахстан» дополнить приложением 44 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Считать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 24 июня 2020 года № 42 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан». Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 6 октября 2020 года.

Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов