«Проголосуй за ребёнка»: одна ссылка может оставить вас без аккаунта и денег

«Проголосуй за Сашу», «Наша девочка участвует в конкурсе» — такие сообщения могут прийти даже от близких знакомых. Но за безобидной просьбой может скрываться ловушка: мошенники взламывают аккаунты в WhatsApp и Telegram, а затем начинают просить деньги от чужого имени.

Схема выглядит просто: вам отправляют сообщение со ссылкой на якобы детский конкурс. Вы переходите по ней — и рискуете потерять доступ к своему аккаунту.

Что происходит дальше?

Получив доступ к переписке, злоумышленники пишут друзьям и родственникам владельца аккаунта. Они просят срочно одолжить деньги, обещают вернуть позже и отправляют реквизиты для перевода. По данным полиции Северо-Казахстанской области, суммы могут составлять от 10 до 80 тысяч тенге.

Но главное — такая схема не привязана к одному региону. Поэтому жителям Шымкента тоже стоит быть настороже: сообщение от знакомого не всегда означает, что его отправил именно он.

Как не попасться на уловку?

— Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислал знакомый.

— Если вас просят проголосовать за ребёнка или срочно перевести деньги, свяжитесь с отправителем по обычному телефону.

— Включите двухэтапную проверку в настройках WhatsApp и Telegram.

— Никому не сообщайте коды подтверждения, которые приходят в SMS или приложении.

Если аккаунт уже взломали, попробуйте восстановить к нему доступ через официальное приложение и предупредите близких о том, что от вашего имени могут писать мошенники.

Помните: прежде чем голосовать за участника конкурса, проверьте ссылку. Одна минута на проверку может уберечь от потери аккаунта и денег.