Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заключительное в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но «омикрон-штамм» за месяц выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в пять раз выше, чем варианта «дельта».

«Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зеленый» статус», говорится в сообщении.