Такие ограничения вступят в силу с 5 января 2022 года. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заключительное в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но «омикрон-штамм» за месяц выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в пять раз выше, чем варианта «дельта».
«Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зеленый» статус», говорится в сообщении.
Таким образом, с 5 января люди с «синим» статусом не смогут посещать ТРЦ, торговые дома и караоке.
Кстати казахстанцев ждут дополнительные ограничения, если в стране выявят случаи заражения штаммом «Омикрон». В таком случае, людей с «синим статусом» не будут пускать и в отделения банков, «Казпочты», Цоны, фитнес центры, спа и бассейны.