Одинокую мать с ребенком с инвалидностью нельзя уволить с работы (также других лиц, воспитывающих ребёнка-инвалида без матери: отца, бабушку, тётю или опекуна).

Источник: Трудовой кодекс РК (2 пункт 54 статьи)

Одинокую мать с ребенком с инвалидностью нельзя уволить с работы по следующим основаниям:

* сокращение численности или штата работников;

* снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя.

Кого ещё нельзя уволить с работы?

1. Согласно статье 54 Трудового кодекса РК:

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания работника в отпуске, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 18), 20) и 23) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса.

2. Согласно статье 52 Трудового кодекса РК:

Расторжение трудового договора по причине сокращения штата и снижения объема производства не допускается с беременными женщинами, предоставившими работодателю справку о беременности, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14.

3. Согласно статье 53 Трудового кодекса РК:

Работодатель не сможет уволить работника, которым осталось менее двух лет до достижения пенсионного возраста, если на это нет положительного решения комиссии, состоящей из равного числа представителей работодателя и работников.

Важно помнить:

У всех этих случаев есть несколько исключений. Работников могут уволить если:

• Компания ликвидируется;

• Работник прогулял работу, нарушил коммерческую или служебную тайну или совершил кражу на работе;

• Предоставил подложные документы при приёме на работу.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев