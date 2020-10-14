На нескольких крупных улицах в Шымкенте отсутствовало ночное освещение.

Горожане обратились в редакцию телекомпании «Отырар-ТВ», чтобы разобраться в ситуации.

Отрезок улицы Дулати освещают лишь проезжающие мимо машины. Во тьму он погрузился неделю назад. В тёмное время суток люди боятся переходить дорогу, она опасна как для пешеходов, так и для водителей. Когда фары встречных автомобилей слепят глаза, не каждый сможет сориентироваться.

Бороться за «светлое будущее» намерены и жители других городских улиц, на которых нет уличного уличного освещения. Родителям с детьми приходится возвращаться домой почти вслепую. Жильцы частного сектора опасаются после заката выходить за ворота и оставлять автомобили на улице. В темноте почувствовали себя хозяевами бродячие собаки.

«Опасно думаю, пьяные попадаются, разные люди бывают страшно», — говорит житель неосвещенного участка дороги.

«Очень опасно, собаки бегают, вдруг в темноте не увидишь, машины ездят тоже опасно проходить, не видно пешеходов», — говорит местный житель.

Обслуживающая компания темные дворы назвала явлением — временным. Обещают, что после инвентаризации устаревших опор наружного освещения, вечера в Шымкенте станут светлее.

«Новая компания делает инвентаризацию, система она устарела, сейчас выявляют старые кабеля, провода, автоматы и работают в этом направлении и где-то технические неполадки бывают. Компания, у нее опыт большой по Казахстану, в Шымкенте будет ЛЭД, СМАРТ централизованный диспетчерский пункт, мы будем видеть где лампочка погасла, где какие-то перебои. В этом направлении уже победитель определился и мы заключаем договор», — рассказал Болат Малимов, заместитель управления энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкента.

В том, что некоторые улицы погрузились во мрак, нередко виноваты и вандалы. Не дорожа общественным имуществом, вредители рвут провода и даже вкручивают саморезы!

«С первого октября выявляют такие факты, что в этих щитах в опорах освещения закручены саморезы. Это порядка где-то на 10-15 улицах. Мы не понимаем почему, откуда. Либо обрезают провода, открывают щиты. Мы написали в департамент полиции, потому что ночное освещение это безопасность людей», — уверен Болат Малимов, заместитель управления энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкента.

Уличным освещением сегодня охвачено треть городских улиц. Увеличить эту цифру вдвое удастся не раньше 2023 года.

Анастасия Новикова