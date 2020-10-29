Полицейские Туркестанской области задержали кызылординку, причастную к мошенничеству.

Жертвами аферистки стали жители Туркестана.

Потерпевшие сообщили, что весной аферистка обманным путем выманила у них деньги, обещая помочь с получением кредита. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье “Мошенничество” и приступили к розыску подозреваемой. Спустя двое суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след мошенницы и задержали подозреваемую в Кызылординской области. Ею оказалась жительница соседней области, ранее судимая за мошенничество, которую оперативники доставили в управление полиции.

Следствием уже установлена причастность подозреваемой к семи фактам мошенничества на общую сумму около миллиона тенге. Как выяснилось, аферистка, войдя в доверие к потерпевшим под предлогом оказания помощи в оформлении онлайн-кредита, путем мошенничества собрала с них деньги и скрылась.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебном расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Подозреваемая находится под подпиской.

Полицейскими выясняется все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.