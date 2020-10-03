Полицейские Туркестанской области раскрыли очередное мошенничество.

В дежурную часть УП г.Туркестан с заявлением обратился житель Жетысайского района. Он решил продать автомашину и стал жертвой мошенника. Как установили полицейские, двое мужчин договорились между собой и согласились обменять свои автомашины.

Подозреваемый обещал обменять свою автомашину на автомобиль потерпевшего марки «Даф» и ещё доплатить сверху. Однако мошенник нарушил договор и не заплатил обещанных денег. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 190 УК РК «мошенничество».

Для раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу и приступили к розыску подозреваемого. В результате стражи порядка задержали в качестве подозреваемого местного жителя, причастного к мошенничеству.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства дела. Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области в свою очередь призывают граждан быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.