Родители особенных детей вправе отказаться от рабочих командировок.

Источник: статья 127 Трудового кодекса РК

С 1 января 2016 года при направлении сотрудника в командировку работодателю необходимо руководствоваться положениями нового Трудового кодекса РК, согласно которому допускается направление в командировку несовершеннолетних работников, беременных женщин и работников-инвалидов, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям.

(4 пункт 127 статьи Трудового кодекса РК)

Кто может отказаться от командировок?

Согласно пункту 3 статьи 127 Трудового кодекса РК, от командировок вправе отказаться работники, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, осуществляющие уход за больными членами семьи либо воспитывающие особенных детей, если на основании медицинского заключения дети-инвалиды либо больные члены семьи нуждаются в постоянном уходе.

Для отказа от направления в командировку…

* работники, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны предъявить свидетельство о рождении ребёнка;

* работники, осуществляющие уход за больными членами семьи либо воспитывающие особенных детей, должны предъявить медицинское заключение о том, что дети либо больные члены семьи нуждаются в постоянном уходе.

В отношении остальных категорий работников, не подпадающих под ограничения, установленные выше, законом не установлены какие-либо исключения для отказа от поездки в командировку, то есть направление остальных категорий работников в командировку носит обязательный характер.

Важно отметить: направление в командировку работников, осуществляющих уход за больными членами семьи либо воспитывающих особенных детей, допускается с их письменного согласия.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев