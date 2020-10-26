Несчастный случай произошел днем в воскресенье, 25 октября, на территории стройки высотного жилого дома в микрорайоне «Нурсат» возле областной детской больницы.

⠀

«25-летний молодой человек, выполняя работы на 11-ом этаже, сорвался вниз. От полученных телесных повреждений он скончался на месте», — проинформировали корреспондентов программы «Экстренный вызов» инсайдеры.

⠀

Молодой мужчина скончался до приезда скорой помощи. Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников организации. Ведётся следствие.