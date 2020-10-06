В ближайшие три года планируется освещение 303 улиц города. Об этом сообщили специалисты управления энергетики и коммунального хозяйства.

В Шымкенте на 39 улицах, расположенных в отдаленных жилых массивах, установлены фонари освещения, проведена работа по реконструкции системы наружного освещения еще четырех улиц.

По данным специалистов управления, на улицах микрорайонов Курсай, Казгурт, Сауле и на центральной улице дачи Кайнарбулак установлены опоры освещения. Кроме того, старые лампы на трассе в сторону города Ленгер заменены на светодиодные, дополнительно установлена система освещения, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам специалистов, разработан трехлетний план по установке освещения на улицах города. При полной реализации плана будут стопроцентно установлены энергосберегающие светодиодные лампы, заменены изношенные опоры на новые, а количество освещаемых улиц увеличится с 181 до 484 улиц.

Кроме того, предусматривается централизованное управление с обеспечением наружного освещения улиц отдаленных населенных пунктов и созданием диспетчерского центра.