Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил канал «Бадам» в жилом массиве Маятас.

Здесь за счет инвесторов будет построена гидроэлектростанция.

Планируется, что мощность малой гидроэлектростанции на канале «Бадам» составит 1 МВт. Это инновационная подводная станция с очень низким уровнем шума для городской среды. Производственная мощность в год 8,5 млн КВт, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Стоимость проекта — 738 млн тенге. То есть проведутся работы по закупке оборудования, строительству здании гидроэлектростанции, прокладке 1,5 км трубопроводов.

Кроме того, гидроэлектростанция будет оснащена современными инновационными технологиями. В частности, он будет работать по немецкой технологии DIVE. На строительстве новой станции будут задействовано 16 человек.