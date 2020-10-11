Работа в департаменте агентства по делам госслужбы города Шымкент кипит с самого утра.

Придя на работу в госслужбу надо быть готовым к работе с большим количеством документации, быть активным и ответственным. А самое главное быть готовым к любым ситуациям.

Вовремя объявленного режима ЧП в стране, на дистанционную работу были переведены до 70% сотрудников государственного и квазигосударственного сектора за исключением предприятий жизнеобеспечения, правопорядка, отдельных СМИ.

Это дало возможность госслужащим в период длительных каникул обезопасить своих детей без отрыва от работы и обеспечить бесперебойность работы во всех ответственных участках.

Сейчас большинство вновь вернулись к работе в свои кабинеты. Проект «Настоящая работа» не оставил без внимания людей, которые вновь на своих рабочих местах.

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