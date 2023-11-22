На госслужбу по-новому: Пилотный проект показал эффективность

Временные правила отбора на государственную службу, которые в пилотном режиме были апробированы в этом году, продемонстрировали максимально упрощенный подход к процессу отбора на вакантные должности, а также прозрачность и объективность. Алгоритм был разработан для обеспечения справедливости при поступлении на государственную службу в министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития РК, местных исполнительных органах Акмолинской области и города Шымкент, а также в Агентстве РК по делам госслужбы.

В пилотном режиме апробация была запущена на внешнем портале eqyzmet.gov.kz. Тестирование доступно круглосуточно, семь дней в неделю. Новая процедура конкурса полностью исключает влияние человеческого фактора. Для обезличивания и обеспечения анонимности при прохождении отбора системой кандидатам присваивается идентификационный номер.

Система eqyzmet.gov.kz адаптирована к поиску подходящих вакансий: необходимо указать лишь примерный планируемый оклад, специальность и база сама будет выводить все вакансии по республике.

Конкурс состоит из следующих этапов: тестирование на знание законодательства, на оценку личных качеств, задания по оценке способности работать с текстовой и числовой информацией, собеседование. Тесты первого этапа содержат вопросы на знание четырех основных законодательных актов, а также государственного языка. Ответить правильно нужно минимум на 30 из 55 вопросов. Оценить личные качества претендента призваны 130 заданий, пороговый уровень прохождения которого составляет не менее 50%. Третий этап – 50 вопросов по оценке способности работать с текстовой и числовой информацией.

К собеседованию допускаются не более трех кандидатов, набравших наивысшие баллы по результатам предыдущих этапов. В результате победитель конкурса определяется системой автоматически по итогам всех этапов и не зависит от решения конкурсной комиссии.

Таким образом в рамках пилотного проекта аппаратом акима города Шымкента было проведено 70 общих конкурсов, в результате которых 56 кандидатов были приняты на государственные должности. Стоит отметить, что соискатели вакансий положительно отнеслись к нововведениям, ведь благодаря им при поступлении на работу исключены коррупционные риски, растет престиж государственной службы в целом.

Султанхан Шакир Асылханович, Руководитель Департамента

Агентства Республики Казахстан по делам делам государственной службы по городу Шымкент