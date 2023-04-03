В госслужбу будут устраивать без конкурсного отбора

Такое новшество поэтапно вводят в районах, селах и только для студентов-выпускников с высокой успеваемостью.

Трудоустроиться шымкентской молодёжи в населённых пунктах станет намного легче. Без конкурсного отбора примут выпускников с высокой успеваемостью. Нововведения будет способствовать снижению дефицита профессиональных кадров в районах и сёлах. Таким образом власти хотят стимулировать молодых специалистов на переезд в села.

Шакир Султанхан, руководитель совета по этике департамента агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента:

«Проект мы запустили в этом году. В нем могут принять участие выпускники которые окончили ВУЗы в 2023 году. Диплом действителен в течение одного года с момента получения. GPA у выпускника должен быть 3,3 и выше».

Помимо этого разработан новый алгоритм отбора на госслужбу. Он реализован в системе «Eqyzmet.gov.kz». Для обеспечения прозрачности, процедуру поступления полностью оцифровали. Все этапы, кроме собеседования, будут проводить онлайн.

Шакир Султанхан, руководитель совета по этике департамента агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента:

«Раньше было 8-9 этапов, сейчас мы сократили их до четырёх в этом проекте, закон упростили. Например, человек, который хочет поступить на государственную службу, заходит на портал «Eqyzmet.gov.kz» и после регистрации ему присваивается идентификационный номер. После этого его имя не будет записано. Когда он проходит на собеседование, люди которые принимают его на работу не будут знать его имя».

Пилотный проект запустили первого марта. Апробация сейчас идёт в пяти госорганах: акиматах Шымкента и Акмолинской области, и трёх центральных ведомствах. А вот порядок отбора в президентский молодёжный кадровый резерв не изменился. Требования к кандидатам остаются прежние. Возраст не старше 35-ти, стаж работы не менее пяти лет и обязательно — знание государственного языка.