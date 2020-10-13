Собаки не пострадали, их успели вывести волонтеры.

«Позавчера в приюте произошла катастрофа -ПОЖАР. Мы в отчаянии и растеряны, все валится из рук и нет сил бороться, на глаза наворачиваются слезы. Все собаки живы, никто не пострадал.



Все дрова и стройматериалы, что мы собирали целый год, ВСЕ СГОРЕЛО.

Нас спасло только то, что после субботника в приюте ещё оставались волонтеры, они то и вывели собак из горящего сарая.



Мы не знаем точную причину возгорания, да и это уже не имеет значения. Первыми загорелись дрова. Из-за ветра пламя быстро распространялось и перекинулось на хозпостройки.

Волонтеры пережили настоящий ужас и до сих пор не отошли от шока.

Сгорели все запасы дров.

Сгорели места для собак в постройках.

На приют наложили штраф 50 тысяч, который надо оплатить в ближайшее время и необходимо приобрести огнетушители в приют…..

На дворе холода, а мы без дров, без сил и без надежды.



Многие предлагают старую Мебель и даже дрова, но у нас нет ни машины, ни мужских рук чтобы перетаскать и загрузить.

На ближайшее время мы вынуждены прекратить деятельность по спасению и все силы сосредоточим на восстановление приюта .



Мы просим у вас содействия и помощи: моральной, материальной, физической» , — говорится в сообщении на страничке приюта в Инстаграм.



Волонтеры просят о помощи и все желающие могут ее оказать.

Киви-кошелек 87079561116

Голодный номер билайн 87778856633

Казком 5578 3427 2092 7240