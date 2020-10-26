В Шымкенте впервые прошла уникальная операция по замене аортального клапана — его имплантировали биологическим способом.

Операцию провели сегодня для 82 летней пациентки, жительницы Шымкента.

На операционном столе 82-летняя жительница Шымкента оказалась после того, как ее здоровье резко подкосила болезнь. У женщины обнаружили порок сердца — стеноз аортального клапана, когда отверстие в нем сужается и кровь не может нормально циркулировать. Пациентка была в крайне тяжелом состоянии, жаловалась на постоянную слабость, а последние недели страдала частыми обмороками.

Если раньше пациентов отправляли на операцию в столицу, то сегодня ее проводят в кардиологическом центре Шымкента под наблюдением хирургов из Нур-Султана. Исходя из возраста женщины, вскрытие грудной клетки ей противопоказано, да и общий наркоз сердце могло бы не выдержать. Именно поэтому операцию провели под местной анестезией, когда пациентку ввели в сон, а имплантировали биологический аортальный клапан через бедренную артерию – не останавливая при этом сердце.

«Состояние было крайне тяжелым до этого, у нее были осложнялось состояние другими заболеваниями, и она уже теряла сознание, это первый признак, что надо срочно что-то делать. Мы посовещались и решили, что будем оперировать трансартериальным доступом, не останавливая сердце. Операция прошла успешно, хочу подчеркнуть, что работала большая бригада, все основные моменты были сделаны местными хирургами», — говорит Серик Алимбаев руководитель отдела интервенционной кардиологии и радиологии АО «Национальный научный кардиохирургический центр» г.Нур-Султан.

Стенозу аортального клапана, чаще всего, подвергаются люди пожилого возраста. Если в течение года не провести операцию пациенту с подобным пороком, большая вероятность того, что он погибнет. За все время в Казахстане имплантацию биологического аортального клапана провели 315 пациентам, старейшему из которых — 92 года.

«Это уникальная операция, ее начали проводить с 2012 года, делалась в Нур-Султане и Алматы, впервые у нас. Мы надеемся поставить на поток. Если пациентов с этим пороком, в течение года не лечить, то в 70-80%, спустя год может быть вероятность летального исхода. Это операция по жизненным показаниям делается, мы до этого пациентку госпитализировали в реанимацию, было выявлено нарушение. На второй день поставили стент, и поставили на четвертый день клапан», — рассказал Аскар Рахматаллиев, заведующий отделением кардиологического центра г.Шымкента.

Уже через пару дней, пациентка вернется к своей прежней, здоровой жизни. На примете у врачей уже есть по крайней мере три пациента в Шымкенте, которым требуется замена аортального клапана.

Анастасия Новикова