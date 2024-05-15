В Шымкенте 13 пациентов получили шанс на жизнь с искусственным сердцем

В Шымкенте, находящемся в центре медицинских инноваций, за последние четыре года благодаря системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) была успешно проведена операция по имплантации искусственного сердца для 13 пациентов.

Эта процедура, стоимость которой составляет 77 миллионов тенге, включает в себя установку левого желудочка сердца (LVAD), который является вспомогательным механическим устройством, способным обеспечить адекватное кровообращение и поддерживать работу сердца.

Высокотехнологичная медицинская помощь, предоставляемая в Шымкентском центре сердца, открывает новые возможности для продления жизни гражданам, страдающим хронической сердечной недостаточностью, или позволяет им дождаться трансплантации сердца.

В 2023 году в этом медицинском учреждении была успешно проведена первая операция по замене органов, что стало значительным прорывом в области кардиохирургии.

В рамках системы ОСМС в прошлом году в Шымкентском центре сердца было проведено более 5 тысяч сложных операций.

Эта клиника, рассчитанная на 138 коек, является домом для около 40 высококвалифицированных специалистов, включая кардиологов, кардиохирургов и аритмологов.

Операции на открытом сердце, установка стентов и методы коронографического обследования, применяемые при выявлении ишемической болезни сердца, способствуют снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Шымкентский центр сердца является одним из ведущих медицинских учреждений, предоставляющих высокотехнологичную помощь пациентам с сердечными заболеваниями.

Благодаря системе ОСМС, эти услуги становятся доступными для всех слоев населения, обеспечивая им доступ к современным методам лечения и продлению жизни.

Шымкентский центр сердца является ярким примером того, как сочетание высоких медицинских стандартов, передовых технологий и системы обязательного социального медицинского страхования может кардинально улучшить качество жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снизить смертность от этих заболеваний.