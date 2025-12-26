Кардиохирурги Шымкента расширяют возможности лечения тяжёлых сердечных заболеваний

В НАО «Центр сердца» города Шымкента успешно проведены уникальные высокотехнологичные операции по спасению пациентов с тяжёлыми формами сердечной патологии.

Врачи медицинского учреждения рассказали о применении механического сердца, принципах его работы и состоянии пациентов после хирургического вмешательства.

Предновогоднее чудо — именно так называет свою операцию 55-летний Толкин Мамметов. Мужчина был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии: сердце практически утратило способность эффективно перекачивать кровь. За его жизнь в течение пяти часов боролись кардиохирурги Центра сердца.

Теперь житель Кентау отмечает свой «второй день рождения» и учится жить с механической поддержкой сердца — специальное устройство выполняет функцию насоса и поддерживает кровообращение.

«После операции у меня всё хорошо. До этого была сильная одышка, задыхался. А сейчас, как видите, уже сижу. Если перед Новым годом выпишут домой — будет очень хорошо», — говорит пациент НАО «Центр сердца Шымкент» Толкин Мамметов.

Уникальные высокотехнологичные операции по лечению тяжёлых форм сердечной недостаточности в Центре сердца начали проводить с 2021 года. За это время медикам удалось спасти сотни жизней. Сегодня здесь применяются современные методы лечения пациентов с наиболее сложными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Раньше пациенты с терминальной стадией сердечной недостаточности просто уходили домой и умирали. Сегодня мы можем им помочь — продлить жизнь и значительно улучшить её качество», — отмечает региональный координатор Айнаш Балабекова.

В соседней палате после сложной операции восстанавливается ещё один пациент. По словам кардиохирурга Тыныбека Сапарова, 60-летнего мужчину пришлось оперировать в два этапа. Из-за критического состояния сердца ему было имплантировано устройство механической поддержки кровообращения.

«Уникальность этой операции заключается в том, что у пациента помимо сердечной недостаточности была аортальная недостаточность и поражение восходящей аорты, что требовало высокотехнологичного вмешательства. Впервые в нашем центре мы провели такую комбинированную операцию», — пояснил кардиохирург.

Оба пациента идут на поправку. Однако новогоднюю ночь им предстоит встретить под круглосуточным наблюдением врачей. Подобные операции подтверждают высокий уровень подготовки специалистов Центра сердца и возможности современной кардиохирургии в лечении самых тяжёлых форм сердечно-сосудистых заболеваний.