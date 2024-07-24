Как в Шымкенте побеждают сердечно-сосудистые заболевания

В Шымкенте за последние два года наблюдается значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 22 процента.

Медики связывают это с оказанием своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с ишемическими и острыми коронарными синдромами сердца.

Под руководством заведующего ангиографическим отделением «Шымкентского центра сердца» Исабека Керимкулова ежегодно проводится более 5000 коронарографических операций.

Коронарография, как один из дорогостоящих методов диагностики и лечения сердечных заболеваний, стоит около 400 тысяч тенге, а установка стента — порядка 1,5 миллиона тенге.

Однако благодаря обязательному социальному медицинскому страхованию эти сложные и дорогостоящие процедуры стали доступными для пациентов.

Врачи «Шымкентского центра сердца», обладающие высокой квалификацией, также проводят замену сердечных клапанов в случаях врожденных или приобретенных пороков сердца.

Операции на открытом сердце, установка стентов и коронарографическое обследование для выявления ишемической болезни сердца позволили существенно снизить смертность и спасти жизни тысяч людей.

Согласно данным, в прошлом году более 4000 человек прошли коронарографическую операцию при ишемической болезни сердца и остром инфаркте миокарда, а около 2500 пациентов получили стенты в кровеносные сосуды сердца.

Эти цифры демонстрируют важность и эффективность современной медицинской помощи в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Работа «Шымкентского центра сердца» показывает, как инновационные методы диагностики и лечения, квалифицированный медицинский персонал и доступность медицинской помощи могут значительно улучшить показатели здоровья населения.

Важно продолжать развивать и поддерживать такие инициативы, чтобы сохранять и улучшать здоровье граждан.