Жаркие споры вновь развернулись в Казнете по поводу трансплантации органов посмертно.

Сейчас у казахстанцев есть возможность написать отказ или наоборот дать свое согласие на то, чтобы после их смерти органы изъяли для того, чтобы пересадить их нуждающимся пациентам.

Пожертвовать свои органы после смерти, чтобы они спасли жизни других людей. В Казахстане вновь обсуждают тему трупного донорства. На два лагеря казахстанцы разделились после мартовских поправок в Кодекс о здоровье. Депутаты тогда внесли норму, что родственники умершего имеют право запретить донорство, если нет задокументированного согласия или несогласия, которое теперь при жизни может выразить каждый гражданин страны. Причем официально.

«При выявлении возможного донора проверяется его прижизненное волеизъявление. При его отсутствии спрашивается согласие у родственников, либо у супруги, либо у одного из близких родственников», — рассказал Адил Жумагалиев, директор «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства здравоохранения РК.

Все данные о казахстанцев, которые при жизни заявили: согласны или несогласны отдать свои органы после смерти, закрытые. По словам директора республиканского центра трансплантации, они недоступны даже им самим. Посмотреть дал пациент свое согласие или отказ, возможно, лишь в случае, если человек умер.

«Все данные, которые попадают в регистр волеизъявления, закрыты и доступны только республиканским координаторам и доступны только после смерти данного человека. В остальных случаях они никому не доступны. Мы имеем только данные по количеству: сколько человек приняло ту или иную сторону», — говорит Адил Жумагалиев, директор «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства здравоохранения РК.

Органы донора после его смерти, при условии, что человек при жизни был здоров, могут спасти до восьми человек. Пересадить можно почки, печень и даже легкие — главное, чтобы была тканевая и групповая совместимость.

«Один трупный донор может спасти жизнь восьми человек. Один трупный донор может быть донором печени на одного или двух человек, почки, легкие, поджелудочная железа», — говорит Сабитхан Байтемиров, заведующий хирургическим отделением клинической больницы №1.

По словам врача-трансплантолога первой шымкентской клинической больницы, операция по трансплантации органов от трупного донора проводилась у нас лишь единожды — в 2017 году. Больше подобных операций не делалось — пациенты при жизни или их родные не давали разрешение. Именно поэтому у нас практикуется лишь пересадка органов от живых людей, чаще всего от родственника к родственнику. Правда, не все готовы расстаться с почкой или частью печени, да и не всегда, орган который могу пересадить — здоровы. Из-за этого чаще всего, пациенты не дожидаются своей очереди на трансплантацию. Только за 9 месяцев этого года, в стране, так и не дождавшись своего донора, погибли 238 человек.

«У нас по всей стране идет тенденция снижение случаев трупного донорства, это не только у нас, и в Алматы, и в других городах. В связи с этим многие пациенты уходят из жизни, не дождавшись своей очереди», — с сожалением отмечает хирург.

В Шымкенте в очереди на трансплантацию почки стоит больше 200 человек, пересадка печени требуется 50 пациентам. По медицинским показаниям, трупным донором может считаться только тот пациент, у кого зафиксировали смерть головного мозга. В состоянии, когда мозг уже мертв, а остальные органы функционируют тело может провести от пары часов до нескольких дней. Это золотое время, за которое координаторы, а они есть в каждом городе и области, уточняют статус пациента — дал ли он согласие или несогласие о том, что его органы после смерти трансплантируют. После остановки сердца органы пересадить нельзя. Несмотря на то, что трансплантация во многих религиях не порицается, в мусульманстве же есть несколько правил.

«Донорство с точки зрения шариата, разрешается в нескольких случаях. Если человек умер и из него хотят сделать донора: первый пункт должны убедиться медицинские сотрудники минимум из трех человек в письменном виде указать, что человек уже мертв, бывает у человека клиническая смерть или предсмертное состояние, то есть мозг остановился, а сердце работает то в таком случае трансплантация не разрешается», — уверяет Назирхан Ташходжаев, заместитель главного имама г.Шымкента.

Шымкентцы, по крайней мере некоторая часть горожан, трансплантацию после смерти не порицает. Люди говорят — пожертвовать свои органы они бы смогли.

— Донорство это хорошо, если родственники разрешают.

— Вы бы смогли пожертвовать свои органы после смерти?

— Думаю да

— Смогли ли бы вы пожертвовать после смерти свои органы другим людям?

— Да, ну я все равно умру, пусть люди живут

— Мне уже все равно, а человек выживет.

— Я такого же мнения, лучше пусть они послужат другим, чем их закопают в землю

Между тем, некоторые все еще говорят о черном рынке, когда у человека могут изъять жизненно важные органы на продажу. Такие факты в Казахстане вскрывались не раз, черных хирургов наказывали реальными сроками. Это жестко порицается в законе, да и в религии. Наверное поэтому многие казахстанцы боятся, что после своего согласия на посмертное донорство, информация может стать открытой для таких трансплантологов, и в нужный момент, на грани жизни и смерти, их могут попросту не спасти.

«Таких случаев не может быть. Люди должны понимать, если человек дал свое согласие, сразу скажу, что данные закрытые. А во-вторых, если мы говорим о черных трансплантологах, то им все равно, человек давал или не давал свое согласие. Согласитесь?», — говорит Адил Жумагалиев, директор «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства здравоохранения РК.

Сейчас в Казахстане свой отказ на бумаге подали 238 человек, шестеро согласились. На электронном носителе 1423 человека оказались, 183 — дали свое согласие на посмертное изъятие органов.

Дать свой отказ или же согласие на посмертное изъятие органов каждый гражданин страны может двумя способами: обратившись в поликлинику по месту прикрепления и заполнить форму согласия или отказа.

Или же на сайте электронного правительства. Для этого необходимо зайти на сайт egov.kz, выбрать раздел здравоохранение, далее перейти в раздел: регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей и органов после смерти в целях трансплантации и заказать услугу онлайн. В открывшемся окне вы можете выбрать: дать или отозвать свое согласие на изъятие органов после вашей смерти. В один клин можно принять важное для себя и своих сограждан решение. Самое главное, что срока действия такие решения не имеют, и поменять его казахстанцы могут в любое время и неограниченное количество раз.

Анастасия Новикова