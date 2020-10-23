В Шымкенте упал спрос на твердое топливо.

Несмотря на похолодание, желающих купить уголь и дрова в Шымкенте нет, уверяют продавцы.

Мешок угля здесь продают за 700 тенге, а вот дрова за 300-400 тенге. В основном, твердое топливо покупают жители частного сектора, где есть бани. В этом году на топливной базе тонну угля продают за 14 тысяч 500 тенге. Отсюда, твердое топливо отпускают производствам, а также крестьянским хозяйствам для теплиц. В последнее время наблюдается тенденция на уменьшение покупательского спроса. Дело в том, что активно газифицируется не только город, но и сёла в Туркестанской области.