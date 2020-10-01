На предприятии АО «Кентауский трансформаторный завод» в Кентау запущен японский робот-сварщик «Yaskawa Motoman», который может работать одновременно за 6 человек, передает Otyrar.KZ.

Главная задача робота стоимостью более 200 млн тенге — проведение сварочных работ трансформаторов. Восьмичасовую работу одного сварщика робот будет выполнять в течение 20 минут, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Идея создания робота «Yaskawa Motoman» была придумана в Японии. Однако в Швеции его изобрели, а разработали и внедрили программу производства в Украине. Для работы с роботом три специалиста Кентауского завода прошли стажировку в Украину. В будущем планируется пополнение завода еще такими роботами. Стоит отметить, что этот робот-сварщик является первым в Казахстане.

На предприятии АО «Кентауский трансформаторный завод» работает около 1300 специалистов. В год завод производит продукцию на 26 млрд тенге.