Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации региона и посетил ряд объектов.

Министр посетил технологичную молочно-товарную ферму в селе Бадам Ордабасинского района. Молочно-товарная ферма оснащена передовыми технологиями ведущих европейских производителей. Багдату Мусину презентовали проект автоматизации технологических процессов сельского хозяйства, который включает автоматизированных роботов для дойки коров, систему очистки коровников, диагностику состояния коров, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Глава ведомства посетил сёла Жусансай и Аккойлы Ордабасинского района, которые вошли в проект «250+» по обеспечению сельских населенных пунктов мобильным широкополосным доступом в Интернет.

В обоих селах были проведены замеры, которые показали низкое качество связи. На месте оформлен протокол. Операторы, в свою очередь, обещают исправить проблему к июню этого года. МЦРИАП РК разработал проект приказа, согласно которому определены показатели качества связи: 1,5 МБит/с для 3G, 5 МБит/с для 4G.

«Мы, как регулятор, будем выписывать штрафы операторам до тех пор, пока не предоставят качественную связь, которой будут довольны граждане», – отметил Багдат Мусин на встрече с жителями села Жусансай.

В рамках поездки по региону министр ознакомился с работой Единого контакт-центра «Turkistan 109». С официального открытия контакт-центр принял более 12 тыс. обращений в разных сферах жизнедеятельности города.

Также глава ведомства посетил Кентауский трансформаторный завод, где ознакомился с автоматизацией производства. Ранее завод получил инновационный грант от МЦРИАП РК на роботизацию технологического процесса по изготовлению силовых трансформаторов.

Кроме того, Багдат Мусин оценил работу областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и встретился с коллективом госкорпорации.